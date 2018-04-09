Liselilerden askeri araç ‘Porsuk’

Konya’da lise öğrencileri, askeri alanda ve arama kurtarmada kullanılabilecek 8 tekerlekli insansız kara aracı ‘Porsuk’u üretti.

Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli Makine Teknolojileri Öğretmeni Ali Demir ve 4 lise öğrencisi, teröristlerin şehirlerde kazdıkları hendekler sonrasında askeri alanda kullanılabilecek kara aracı üretmeye karar verdi. Bunun üzerine ekip, 8 ay süren çalışmanın ardından her türlü arazi koşulunda hareket edebilen 4.5 kilogram ağırlığında, canlı görüntü aktarımı yapabilen ‘Porsuk'u üretti. İnsansız kara aracı Porsuk, saatte 3.5 kilometre hızla hareket edebiliyor.

NEREDEYSE BEDAVAYA YAPILDI

Porsuk hakkında bilgi veren Makine Teknolojileri Öğretmeni Ali Demir, kara aracı Porsuk'u okul atölyesinde tasarladıklarını söyledi. Porsuk'un 7 bin liraya mal olduğunu ifade eden Demir, “Biz öğrencilerle oturup ne yapalım diye düşünürken böyle bir insansız kara aracı yapmaya karar verdik. Yola çıkışımızda özellikle askeri operasyonlarda hendek savaşları gibi askeri operasyonlarda askerin giremeyeceği dar yerlere ve özellikle bina içlerine girip orada gerekirse gözden çıkarılıp infilak ettirilebilecek ve başarı sağlanacak bir kara aracı üzerinde düşündük ve neticede ‘Porsuk' ortaya çıktı. Porsuk’un özelliği şudur; birincisi çok hafif ve boyutlarına göre çok büyük engellerden aşabiliyor olması, maliyetinin düşük olması. Biz 7 bin lira gibi bir maliyete bunu yaptık. Bu yüzden de gözden çıkarılabiliyor olması, yani bir asker onu gönderip ya patlayıcı koyup geri çağırabilir. Eğer öyle bir durum yoksa orada patlatabilir. Ya da bir mayın aramasını düşünün, mayın aramasında mayın tarlasına sokulabilir veya sivil amaçlı arama kurtarmada kullanılabilecek bir araçtır” şeklinde konuştu.

HER TÜRLÜ COĞRAFYADA GÖREV YAPABİLİYOR

Araçta bulunan 8 tekerin ayrı çekim gücü olduğunu söyleyen Demir, “Üzerinde üç eksen çalışabilen 360 derece yine atölyemizde imal edilen bir kamera beşiği var. Bu sayede görüntüyü canlı olarak kullanıcıya aktarabilir, gerekirse kayıt yapılabilir ve bu sayede de son derece ergonomik ve ucuz maliyetli ama bir o kadar da kullanışlı bir kara aracı tasarlamış olduk. Kara aracımızın özellikle yürüyen mekanik aksamı bize özel tasarlanmıştır. Bunun da özelliği paletli araçlara göre yürüyen mekanik aksamının tamamen hareketli olması, yer şekillerine uyum sağlayarak hareket edebiliyor olması. Bütünleşik bir yapı değil, hareketli bir yapı, 8 tane tekeri var. 8 tekerinden ayrı çekim gücü var. Yani bir zeminde herhangi bir tekerin tutması onun hareket etmesi için yeterlidir. Bu yüzden son derece esnek ve kullanışlı bir araçtır. Tamamen okulumuzda tasarlandı ve üretildi” şeklinde konuştu.

ASKERİ AMAÇ İÇİN KULLANILACAK

Askeri operasyonlarda bir askerin çok rahat bir şekilde Porsuk'u çantasına alıp taşıyabileceğini söyleyen Ali Demir,“En büyük özelliklerinden biri gelişime son derece açıktır. Yani üzerine konulan mekanik aksamlarla son derece değişik amaçlarla kullanılabilir. Üzerine taktığımız komponentleri değiştirerek çok daha hızı gücü istediğimiz gibi ayarlanıp, tasarlanıp, üretilip, geliştirilebilecek bir kara aracıdır. Bir asker hatta birden fazla ‘Porsuk'u sırt çantasına alıp istediği yere rahatlıkla götürebilir. Yani bu bir dağın zirvesi de olabilir, çünkü çok hafif bir kara aracı, şu anki ağırlığı 4.5 kilogram ağırlığında ama yaptığımız tasarım ve hesaplamalarda bunun 2.5-3 kiloya kadar düşürülebileceğini biliyoruz. Tamamen daha hafif komponent kullanılmasıyla ilgili, tasarımın değiştirilmesiyle ilgili bir durum. Bu o yüzden bir asker, bir piyade tüfeği ağırlığında bunu alıp istediği yere götürüp orada kullanabilir” dedi.

Porsuk'un tanıtımı için okulun atölyesinde yapılan programa katılan AKP Milletvekili Halil Etyemez ise, “Bu çalışmalar sorunlara çözüm üretecek ve artık ülkemiz terörle mücadelede başka ülkelerden güçlüklerle aldığı silahları kendisi üretmiş olacak. Bu yüzden sizin yaptığınız bu çalışmaları önemsiyorum. Sizler, ülkemizin geleceğini koruyacak icatlar oluşturacaksınız. Vatana, millete hizmet etme noktasında sizlerin icat ettiği bu teknolojiler, askerlerimizin yaptığı görev kadar önemli” ifadelerini kullandı.Porsuk adı verilen robotun savunma sanayine hizmet edebileceğini söyleyen Konya Sanayi

Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü de, robotun tamamen okuldaki öğretmen ve öğrenciler tarafından geliştirildiğini, bu robotun mayın arama faaliyetlerinin yanı sıra, imha etme ve sivil savunma amaçlı da kullanılabileceğini ifade etti.

Programa AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş ile okul yönetiminde bulunan sanayiciler ve öğrenciler katıldı. İHA