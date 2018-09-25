Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Lübnanlı zengin aileler Bodrum’a geliyor

Marmaris'e 'Orient Queen' isimli kruvaziyer gemisi 230 zengin Lübnanlı turist getirdi. Marmaris'e bu yıl son seferini yapan yolcu gemisinin yarın öğlen Bodrum Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

android-time 17:15 25 Eylül 2018
Haberler Gündem
Lübnanlı zengin aileler Bodrum’a geliyor
Marmaris'e 'Orient Queen' isimli kruvaziyer gemisi 230 zengin Lübnanlı turist getirdi. Marmaris'e bu yıl son seferini yapan yolcu gemisinin yarın öğlen Bodrum Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

Akdeniz turu kapsamında Beyrut Limanı’ndan bu yıl son seferi için hareket eden 120,8 metre uzunluğunda, 16,82 metre genişliğindeki kruvaziyer gemisi Orient Queen bugün öğle saatlerinde Marmaris’e geldi.

Marmaris'e demirleyen gemi sahilden böyle görüntülendi. DHA

Marmaris’e demirleyen gemi sahilden böyle görüntülendi. DHA

Marmaris Limanı’na demirleyen 140 personeli bulunan Bahama bayraklı gemiden inen 230 Lübnanlı turistten bir bölümü önceden planlanmış kültür turlarına katılırken bir bölümü de Kapalı Çarşı’daki mağazalarda alışveriş yaptı.

Yarın öğlen önce Bodrum’a oradan da ertesi gün Yunanistan’ın Santroni Adası’na uğrayacak geminin Beyrut’a döneceği öğrenildi. DHA

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar