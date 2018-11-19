Lüks otelde bağımlılıkla mücadele semineri

İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde görev yapan 215 polis ve valilik çalışanını bir haftalığına Aydın Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı otelde topladı. Seminere katılanların büyük bölümünün Ankara'dan olması ve ortaya çıkan kabarık fatura "Neden seminer Ankara'da değil de Kuşadası'ndaki lüks otelde yapıldı?" sorusuna neden oldu.

İçişleri Bakanlığı, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı “Bağımlılık yapıcı maddeler ile mücadele” kapsamında 12-16 Kasım tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri düzenledi.

Ancak uyuşturucu ile etkin mücadelenin değişmez bir parçası olan seminerin Aydın Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı bir otelde düzenlenmesi de dikkat çekti.

81 İLDEN 215 KİŞİ

Seminere; 81 ilden polis memurlarının yanı sıra psikolog, teknisyen gibi Valilik çalışanları ile AFAD gibi kurumlardan toplam 215 kişi katıldı. 215 kişinin yol masrafı da bakanlık tarafından karşılandı.

215 KİŞİNİN 133’Ü ANKARA’DAN

Katılımcıların 133’ünün Ankara’dan olması da dikkat çekti.

DİLEYEN AİLESİ İLE GELDİ

Otelle yapılan anlaşma uyarınca 215 kişiden dileyenlerin aileleri ile katılımı da sağlandı. Ancak bu ücretin katılımcılar tarafından ödeneceği belirtildi. Tek kişilik odaların gecelik fiyatı 135, iki kişilik odaların gecelik fiyatı ise 190 lira olarak belirlendi. 0-6 yaş arasındaki çocuklardan ücret almayan otelin, 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için ise gecelik 65 lira ek ücret aldığı duyuruldu.

BİR KATILIMCININ MALİYETİ

Seminere tek başına katılan bir personelin masrafının ise 500 lirası gidiş-dönüş uçak bileti ve (6 gece 7 gün) 810 lirası otel masrafı olmak üzere en az bin 310 lira olduğu gözlendi.

Bu da toplamda en az 175 bin liralık bir faturanın ortaya çıkmasına neden oldu.

NEDEN ANKARA’DA YAPILMADI?

Bu kabarık fatura katılımcılarının yaklaşık 3’te 2’sinin Ankara’dan olduğu seminer için “Neden Ankara’da yapılmadı” eleştirisine neden oldu.