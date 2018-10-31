Lüks sitede ölüme götüren tartışma!

İstanbul Esenyurt’ta erkek arkadaşı ile tartışan Ferya Öztürk (30) isimli genç kadın metrelerce yükseklikten düşerek öldü. Erkek arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen kadının ölümüyle ilgili polis bazı kişilerin ifadelerini aldı.

Olay, önceki gün Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan çok bloklu lüks bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, Ferya Öztürk isimli 30 yaşındaki genç kadın arkadaşı ile birlikte evindeydi. Genç kadın ve erkek arkadaşı bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmalardan sonra genç kadın balkona çıktı ve kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yapılan müdahalede genç kadınının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kadının ölümüyle ilgili evde yaptığı incelemeden sonra bazı kişilerinde ifadesine başvurdu. Soruşturma devam ediyor.

İHA