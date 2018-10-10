Maaşını alamayan işçi belediyenin çatısına çıktı

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'nin Cephanelik mevkiindeki Sanal Gerçeklik Küresi inşaatında taşeron firmada çalışan İ.T. maaşlarını alamadığı için zor günler geçirdiğini söyleyerek belediyenin çatısına çıktı. 35 bin lira alacağı olduğunu söyleyen İ.T.'yi belediye yetkilileri uzun süren uğraşlar sonucu ikna etmeyi başardı.
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, konuyla ilgili kısa bir açıklama yayınlayarak, “İzmit Belediyesi ödemelerini her zaman zamanında yapmaktadır. Bu konuda da belediye olarak bütün yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Söz konusu şahıs inşaatı yapan firmanın taşeronun elamanı olup ticari bir meseleden ibarettir. Belediyemiz ile ilgisi yoktur” dedi.
İ.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.