Maaşını alamayan işçi belediyenin çatısına çıktı

Kocaeli’de İzmit Belediyesi’nin Sanal Gerçeklik Küresi inşaatında taşeron firmada çalışan bir işçi maaşlarını alamadığnı iddia ederek, belediyenin çatısına çıktı. İntihar etmek isteyen işçiyi ikna eden belediye yetkilileri, “Biz taşeron firmaya ödemeleri zamanında yaptık” açıklamasında bulundu.

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'nin Cephanelik mevkiindeki Sanal Gerçeklik Küresi inşaatında taşeron firmada çalışan İ.T. maaşlarını alamadığı için zor günler geçirdiğini söyleyerek belediyenin çatısına çıktı. 35 bin lira alacağı olduğunu söyleyen İ.T.'yi belediye yetkilileri uzun süren uğraşlar sonucu ikna etmeyi başardı.

“ÖDEMELERİ ZAMANINDA YAPTIK”

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, konuyla ilgili kısa bir açıklama yayınlayarak, “İzmit Belediyesi ödemelerini her zaman zamanında yapmaktadır. Bu konuda da belediye olarak bütün yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Söz konusu şahıs inşaatı yapan firmanın taşeronun elamanı olup ticari bir meseleden ibarettir. Belediyemiz ile ilgisi yoktur” dedi.

İ.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.