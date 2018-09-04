Maaşının 10 katı taksit ödeyen başkan yardımcısı görevden alınmamış

Kocaeli’nin Çayırova Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle belediye başkan yardımcısı Refik Tartar’ın görevden alındığı ilan edilmişti. Aylık maaşının 10 katı arsa taksit ödemesi yapan Tartar’la ilgili “Görevdenaldım” açıklaması yapan Belediye Başkanı Şevki Demirci, yazılı olarak yanıtladığı soru önergesinde Tartar’ın hâlâ başkan yardımcısı olduğunu duyurdu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geçtiğimiz aylarda büyük bir yolsuzluk iddiası gündeme gelmişti. İlçede yapılan imar değişikliklerine müdahale ederek pek çok arsada belediye adına pay sahibi olan ve daha sonra bu arsaları taksitle belediye ihalesine girerek satın alan Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar'ın görevden alındığı duyurulmuştu.

Duyuruyu ilçenin belediye başkanı Şevki Demirci yapmıştı. Çayırova Belediye Meclisi'nin eylül ayı meclis toplantısında Demirci kendi imzasıyla bu duyuruyu yalanladı. Şevki Demirci, Refik Tartar'ın halen belediye başkan yardımcısı olarak görevli olduğunu, ücretsiz izne çıktığını açıkladı. Tartar'la ilgili tek yaptırım da ona bağlı müdürlüklerdeki sorumluluklarının elinden alındığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli’nin Çayırova İlçesi’nde emlak skandalı patlak verdi. AKP’nin imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar’ın ilçenin rantı yüksek bölgesi Şekerpınar’da, belediyeye ait arazi hisselerinden 15

gayrimenkul edindiği ortaya çıktı. Tartar, 6 bin 500 lira maaş almasına karşın bu gayrimenkuller için aylık 41 bin lira taksit ödüyor. Tartar’ın, Bursa, Mersin ve Kocaeli’de toplam 27 gayrimenkulü olduğu da belirlendi. Olay ortaya çıkınca Tartar görevden alındı. Sözcü’ye konuşan Tartar şunları kaydetti: “Birini sattım, diğerini aldım, sattığımla taksitleri ödüyorum, gayri resmi hiçbir işlem yok. Belediye yıpranmasın diye görevden ayrıldım.”