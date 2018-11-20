Maçka Parkı’ndaki ‘uygunsuz kıyafet’ davası

İstanbul Beşiktaş, Maçka Parkı'nda güvenlikçi Savaş İlter ile Çağla Köse arasında yaşanan uygunsuz kıyafet tartışması sonrasında karşılıklı açılan hakaret davasına devam edildi. Olayın tanıkları yaşananları anlattı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada Çağla Makbule Köse ve Savaş İlter “müşteki-sanık” sıfatıyla hazır bulundu. O gün olay yerinde bulunan Köse’nin arkadaşı Burcu Şentürk de mahkemede tanık olarak dinlendi.

“POLİSLER, KIYAFETİN SORUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ”

Şentürk, “Çağla tuvalete gitmişti. Bir süre sonra tuvaletin orada kargaşa çıkınca ben de oraya gittim. ‘Ne olduğunu’ sorduğumda, güvenlik görevlisi; ‘arkadaşımın kıyafetinin uygunsuz olduğunu, parkta bu şekilde dolaşmasına izin vermeyeceğini, arkadaşımı parktan çıkarmak zorunda olduğunu’ söyledi. Oradaki gençler de güvenliğe kıyafete karışamayacaklarını söyledi” diye konuştu.

Bir saat sonra güvenliğin olay yerine bu kez polisle beraber geldiğini, söyleyen Şentürk, polislerin, Çağla’nın kıyafetini görünce sorun olmadığını söylediklerini aktardı. Avukatının, “O gün Çağla’nın üzerinde nasıl bir elbise vardı” sorusuna Şentürk, “Asimetrik kesimli, diz kapaklarına kadar uzanan askılı bir elbise vardı” cevabını verdi.

“GÖREVİN KIYAFET DEĞİL, GÜVENLİK”

Olay yerindeki diğer tanık Samet Özçelik de, arkadaşlarıyla parkta olaya yakın bir noktada oturduklarını belirterek, olayın iki aşamalı olduğunu söyledi. Özçelik, “İlk olarak, üç güvenlik görevlisi tuvaletlerin olduğu bölgeye doğru geldi. Çağla’ya sözlü müdahalede bulundular. Bir saat sonra bu kez bir polis memuruyla birlikte geldiler. Güvenlik, ‘Bu kıyafetle bu parkta dolaşmana izin vermem’ diyordu. Biz de güvenliğe, ‘görevinin kıyafet değil, güvenli olduğunu’ söyledik. Özçelik de, sorulması üzerine Çağla’nın elbisesinin olağandışılığı ile ilgili bir detay hatırlamadığını ifade etti.

“BÖYLE GİYİNİYORSUNUZ SONRA TECAVÜZE UĞRAYINCA…”

Tanık beyanları karşı söz alan sanık güvenlik görevlisi Savaş İlter, kıyafete ilgili bir şey demediğini iddia ederek, “Ben sadece, parkta bulunan çocuklu bir ailenin rahatsız olduğunu söyledim” diye konuştu. İlter’in bu sözü üzerine konuşan Çağla Makbule Köse ise, mahkemeye üç ayrı video kaydı sunduğunu, kayıtlarda Savaş İlter’in kendisine, ‘böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüz edilince korumadı diyorsunuz’ dediğinin duyulduğunu belirtti.

Görüntüleri, incelenmesi ve dökümünü yapması için bilirkişiye gönderen mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Maçka Demokrasi Parkı’nda 29 Temmuz 2017’de kıyafet nedeniyle çıkan tartışmada, güvenlikçi Savaş İlter’in “Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca ‘Güvenlik bizi koruyamadı’ diyorsunuz” diyerek Çağla Köse’ye “Alenen hakaret” ettiği, Köse’nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine, “Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?” diyerek “hakaret” ettiği iddia edildi. Güvenlikçi İlter’in “hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse’nin ise “Kamu görevlisine hakaret” suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.