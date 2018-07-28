Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Madenci, dinamit patlamasında hayatını kaybetti

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir kömür madeninde dinamit patlaması sonucu maden işçisi Harun Demirci hayatını kaybetti.

android-time 08:24 28 Temmuz 2018
Haberler Gündem
Madenci, dinamit patlamasında hayatını kaybetti
AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir kömür madeninde dinamit patlaması sonucu maden işçisi Harun Demirci hayatını kaybetti.

Olay, Sıralılar Mahallesi’ndeki bir kömür madeninde meydana geldi. Kömür ocağında çalışan evli ve 2 çocuk babası Harun Demirci, hazırlayıp yerleştirdiği dinamitin fitilini ateşledi. Madende göçük oluşmaması için dinamitin yanına koyulan demir parça patlamanın şiddetiyle Harun Demirci’nin vücuduna saplandı. Mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülmek istenen Demirci, yolda hayatını kaybetti.

Harun Demirci’nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi’nin morguna kondu.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar