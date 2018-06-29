Magandalardan 4’ü gözaltında

İstanbul Habipler'de seçim gecesi silahlarla ateş eden guruba yönelik yapılan çalışmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekillliği seçimlerinin ardından Sultangazi Habipler Meydanı’nda ellerindeki silahlarla ateş ederek kutlamaya yapan şahıslarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Savcılık talimatıyla başlatılan çalışmada Sultangazi ilçe Emniyet Müdürlüğü kameralardan belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı

Şahıslar hakkında “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. Diğer silahlı şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.