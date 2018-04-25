Magandaya müebbet hapis

İstanbul Küçükçekmece’de silahla ateş ederek Mert Arabalı’nın ölümüne sebep olan Burak Büyükbay’a ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Büyükbay’ın geçmişte de ruhsatsız silah kullanmaktan sabıkası olduğu ve yine ruhsatsız silahla bu cinayeti işlediği için mahkeme heyeti hiçbir indirim uygulamadı. Sanık son sözünde "Keşke bunlar yaşanmasaydı" dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Küçükçekmece'de 2 Kasım 2016 tarihinde sanık Burak Büyükbay'ın rastgele sıktığı kurşunların isabet etmesi sonucu Mert Arabalı'nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle ‘Olası kast ile adam öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istenmişti.

Bakırköy 7.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu Burak Büyükbay avukatı ve Mert Arabalı'nın ailesinin avukatı ve yakınları katıldı. İddia makamı esas hakkında mütalaasında, ‘' sanık tamamen sebepsiz yere hedef gözeterek nişan alarak, hedefi tabancası ile izleyerek, tekrarlı atışlarla maktulu öldürmüştür. Kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etmekteyiz. ‘'dedi.

Savcının mütalaasından sonra Mert Arabalı'nın ailesinin avukatı Atilla Hekimoğlu, “Nitelikli adam öldürme şartları mevcuttur.” diyerek sanığın nitelikli adam öldürmekten ceza almasını talep etti. Hekimoğlu savunmasında olası kastın unsurlarının oluştuğunu vurgulayarak, “Atış fazlalığı isabet edilen bölge sanığın ‘vurdum vurdum' diye bağırması haklılığımızı ortaya koymaktadır'' dedi.

“SALDIRIYA MARUZ KALACAĞINI ZANNETTİ”

Sanık avukatı Yadigar Gürbüz, savcının mütalaasına katılmadığını belirterek “Burak Büyükbay daha önce saldırıya uğradığı için tabanca taşıyordu. Saldırıya maruz kalacağı zannıyla ateş etti. 4 el ateş etti oysaki tabanca da 11 mermi vardı. Olay olası kastla işlendiğini ortaya koymaktadır.”

“KEŞKE BÖYLE BİRŞEY YAŞANMASAYDI”

Dosyanın karar aşamasına geldiğini belirten mahkeme, sanıktan son sözünü sordu. Sanık Burak Büyükbay ,”kastı bir hareketim yoktur. Hedef gözetmedim. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Burak Büyükbay hakkında ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken , ‘ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 2 yıl 2 ay hapis cezasına karar verilmesine karar verildi.

Sanığın geçmişte de ruhsatsız silah taşımadan cezası bulunduğu ve yine ruhsatsız silahla söz konusu cinayeti işlemiş olmasını göz önünde bulundurarak herhangi bir indirim uygulamadı.