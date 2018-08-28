Mağazadan şort ve çanta çalan genç kız yakalandı

Samsun'da bir alışveriş merkezindeki mağazadan çanta ve şort çalan genç kız mağazadan çıkarken alarmın çalması sonucu yakalandı.

Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun’a geldiği öğrenilen 18 yaşındaki M.I.Ç. adlı kız, mağazada bulunan ve her ikisinin değeri 200 lira olan beyaz şort ve bel çantasını çalarak yanında getirdiği çantaya koyup kaçmak istedi. Mağazadan ayrılırken alarmın çalması sonucu güvenlik görevlileri tarafından yakalanan M.I.Ç. çaldığı malzemeleri geri verdi. Polise teslim edilen M.I.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.I.Ç., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA