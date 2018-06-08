Mahir Ünal’ın Adile Naşit sözleri sonrası sosyal medyada bu video gündem oldu

Mahir Ünal'ın sözleri sonrası, Türk sinemasının duayen isimlerinden Adile Naşit'in Uğur Dündar'ın programındaki o anları sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal’ın “Bu adamlar bize eski Türkiye’yi vadediyor. Diyorlar ki ‘Biz tekrardan eski Türkiye’yi getireceğiz’. Hangi Türkiye? ‘Adile Naşit’in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye’ydi.’ Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu.” sözleri sonrası sosyal medya kullanıcıları #kuzucuklarım etiketiyle tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları o sözlerin ardından yıllar önce Adile Naşit’in Uğur Dündar’ın programına katıldığı görüntüleri paylaştı. Münir Özkul’dan Perran Kutman’a birçok değerli isim, Türkiye’nin yüzünü güldüren Adile Naşit’i Uğur Dündar’ın programında böyle güldürmüştü.

İşte sosyal medya kullanıcıların da paylaştığı hem neşeli hem de duygulu o anlar:



