Mahkeme komşuya atılan saksıyı silah saydı

Mahkeme, saksıyı silahtan sayarak, kiracısı da olan komşusuna saksı atan kadını, "Silahla basit yaralama" suçundan 1800 lira adli para cezasına çarptırdı. Denizli’de yaşana bir başka olayda da tartıştığı oğluna fırlattığı terlik ‘silah’ sayılarak hakkında dava açılan 62 yaşındaki Şenay Güzel, ilk duruşmada beraat etti.

İstanbul Ataşehir'de, bir süredir ev arayan N.D., İ.T.'nin evini 800 lira karşılığında kiraladı. 27 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, İ.T.'nin eşi Z.T. (53) eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü karşı dairelerine taşınan kiracısı N.D. (43) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.T. eline geçen içi dolu saksıyı N.D.'nin kafasına fırlattı. Genç kadının şikayeti üzerine ev sahibi Z.T. hakkında “basit yaralama” suçundan dava açıldı.

‘SALDIRACAĞINDAN KORKTUM' DEDİ

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Z.T., N.D.'nin eşinin imam nikahlı eşi olduğunu ve kendilerine ait olan karşı dairelerinde oturmaya başladığını belirterek, “Ben kiracımla durduk yere neden tartışayım. Söylediğim olay olmasa kiracıyla tartışmamı gerektirecek bir sebep de olmazdı” dedi. Olay günü müşteki N.D.'nin elinde bıçak ile kendisine doğru geldiğini anlatan Z.T., “Bana saldıracağından korktum ve gördüğüm saksıyı N.D.'ye fırlattım” diyerek kendisini savundu.

‘KAFAMA SAKSI, GÖĞSÜME AYAKKABI ATTI'

İ.T.'nin evinde 800 lira karşılığında oturmakta olduğunu söyleyen müşteki N.D. ise, “Kesinlikle İ.T.'nin dini nikahlı eşi değilim. Bildiğim kadarıyla 3-4 yıldır boşanma davaları devam ediyor. Sanık boşanma davalarında delil olarak kullanmak için bana iftira atmıştır. Hala aynı binada oturmaktayım. Z.T. olay günü ben eve yeni taşınmış ve kolilerimi açarken eve geldi. Bana hakaretler etti. Dış kapıya çıktığımda elindeki dolu saksıyı kafama attı. Bir ayakkabıyı da göğsüme fırlattı” dedi.

‘SAKSI' SİLAH SAYILDI

Mahkeme hakimi, saksıyı silah sayarak, “silahla basit yaralama” suçundan 180 gün adli para cezası verdi. Mahkeme, sanığın suçu haksiz tahrik altında işlediği gerekçesiyle, cezayı 90 gün adli para cezasına düşürdü. Z.T.'nin günlüğü 20 liradan 1800 lira adli para cezası ödemesine karar veren mahkeme, cezayı ertelemedi.

SAVCI TERLİĞİ SİLAH SAYMIŞTI

Denizli’nin Honaz ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Şenay Güzel ve aynı binada oturan 38 yaşındaki oğlu Hasan Güzel tartışmış; anne Güzel, bu sırada ayağındaki terliği çıkararak oğluna fırlatmıştı. Hasan Güzel polis merkezine giderek annesinden şikayetçi olmuştu. İfadelerin ardından savcı, anne Güzel'in fırlattığı terliği ‘silah' sayarak ‘kasten basit yaralamaya teşebbüs' suçundan iddianame hazırlamıştı. İddianamede, ‘Şenay Güzel'in oğluna terlik fırlattığı, isabet etmediği, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı, alınan savunmasında da suçlamayı samimi olarak ikrar ettiği' belirtilmişti. Şenay Güzel, yargılandığı davanın ilk duruşmada beraat etmişti.