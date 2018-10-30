Mahrem yerlerindeki siğilleri yakmak için çaldı, geri getirince yakalandı

Samsun'da yaşayan R.Ç. mahrem bölgesindeki siğilleri yakmak için hastaneden piyasa değeri 5 bin lira olan bir cihazı çaldı. Çaldığı cihazı 4 gün sonra geri getiren R.Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Dermatoloji Servisinde 4 gün önce meydana geldi. Bir medikal firmasında çalışan R.Ç. (26), mahrem bölgelerinde bulunan siğilleri yakmak için hastanenin dermatoloji (cildiye) polikliniğinde bulunan piyasa değeri 5 bin lira olan ‘crio trapy’ adlı siğil yakma cihazını çaldı. Hastanenin güvenlik görevlileri güvenlik kamerası kayıtlarından şahsı eşkalini tespit etti.

Çaldığı cihazı bugün geri getirerek çaktırmadan muayene odasına geri koymak için hastanede dolaşan R.Ç., hastanenin güvenlik görevlileri tarafından fark edilince olay Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerine haber verildi. Hastaneye giden hırsızlık polisi, R.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. R.Ç.’nin yanında getirdiği cihaz, hastanede sakladığı yerde ele geçirildi. Suçunu itiraf eden R.Ç., söz konusu cihazı mahrem bölgesindeki siğilleri yakmak için aldığını ve daha sonra da hastaneye geri getirdiğini söyledi. R.Ç., amacının hırsızlık olmadığını iddia etti.

SAMSUN (İHA)