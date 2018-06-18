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Son depremler: Malatya’da 3.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da merkez üssü Hekimhan ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremlerin verileri...

android-time 09:53 18 Haziran 2018
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Son depremler: Malatya’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Malatya'da merkez üssü Hekimhan ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremlerin verileri...

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),  saat 08.12’de meydana gelen merkez üssü Malatya’nın Hekimhan ilçesi olan depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen deprem, diğer ilçelerde de hissedildi. Deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadığı kaydedildi. DHA

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Son güncelleme: android-time 11:1218.06.2018
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