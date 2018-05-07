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Malatya’da yük trenleri çarpıştı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, yük treni, önünde giden aynı firmaya ait başka yük trenine arkadan çarptı. Boş vagonların devrildiği kazada, 2 makinist yaralandı.

android-time 16:19 7 Mayıs 2018
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Malatya’da yük trenleri çarpıştı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, yük treni, önünde giden aynı firmaya ait başka yük trenine arkadan çarptı. Boş vagonların devrildiği kazada, 2 makinist yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, ilçedeki istasyon yakınlarında meydana geldi. Hekimhan ilçesinden Sivas’a giden bir firmaya ait yük treni, aynı yönde giden, aynı firmanın başka yük trenine arkadan çaptı. Çarpışmanın etkisiyle boş vagonlar, raydan çıkıp, devrilirken, lokomotifte ise hasar meydana geldi. Kazada önündeki boş vagonlara çarpan trenin isimleri öğrenilemeyen 2 makinisti yaralandı. Kaza sonrası ulaşıma kapanan demir yolunda çalışmalar sürerken, makinistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA

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