Son dakika: Malatya’daki o öğretmen gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma açılan öğretmen M.K’nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.
M.K’nin adresinde ele geçirilen bazı dijital materyaller, incelenmek üzere emniyete götürüldü. M.K. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı.
VELİ AĞBABA: GEREĞİNİ YAPIN
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da bir ilkokul öğretmeninin Atatürk'e yönelik ağır hakaretler etmesine karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamış, “Bunun hesabını soracağız. Bir hafta içerisinde işlem yapılmazsa, il örgütümüz o okulun önüne gidip eylem yapacak.” ifadelerini kullanmıştı.
AA
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