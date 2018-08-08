Malta’yı kuşatan Turgut Reis, şantiye kuşatması altında

Malta Kuşatması’nda kurtulan Osmanlı donanmasının efsane amirali Turgut Reis şantiye kuşatması altında…

Tarih boyunca yaşanan en kanlı ve şiddetli savaşlardan biri olarak gösterilen Malta kuşatmasının başında olan Osmanlı İmparatorluğu donanmasının amirali Turgut Reis şantiye kuşatması altında kaldı. Turgut Reis'in İstanbul Cankurtaran semtiyle Sirkeci Tren istasyonu arasında bulunan tren hattı çalışmasında bulunan işçilerin kalması için hazırlan konteynırlar ile çevrildi. Etrafı bariyerlerde de kapatılan Turgut Reis heykeli uzun süredir bu şekilde bekliyor.

TURGUT REİS KİMDİR?

Barbaros'un 1546 yılındaki ölümünün ardından Turgut Reis Osmanlı donanmasının başına getirildi. 1547 yılı Temmuz ayında 23 parça kadırga ile Malta‘ya saldırdı. Daha sonra Sicilya ve Korsika adalarına seferler düzenledi. 1548 yılında Cezayir Beylerbeyi oldu. Daha sonra Napoli‘ye saldırdı. 1550 yılında Tunus kıyılarını ele geçirdi. Ardından Sardinya ve İspanya kıyılarına saldırdı. 1551 yılında İstanbul‘a gelerek padişahın huzuruna çıkan Turgut Reis emrine verilen 112 parça kadırga ve 12 bin yeniçeri ile Adriyatik Denizi’ndeki Venedik topraklarına saldırdı. Aynı yıl Malta adasına çıkartma yaptı. Burada bulunan Birgu ve Senglea kalelerini kuşattı. Fakat kaleleri alamayacağını anlayınca geri çekildi.

15 Ağustos 1551 tarihinde Libya‘daki Trablus şehrini ele geçirdi ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından Trablusgarp Sancak Beyi olarak atandı.

5 Ağustos 1552 tarihinde Ponza Deniz Muharebesi'nde Andrea Doria komutasındaki Cenova donanmasını yendi. Bu zaferin ardından Akdeniz Beylerbeyi yapıldı. 1556 yılında Trablus Paşası oldu. 1558 yılında Piyale Paşa komutasındaki donanmayla birleşerek Cerbe Adasını ele geçirdi. 1559 yılında Cezayir'e düzenlenen bir İspanyol saldırısını püskürttü. Aynı günlerde Trablus'ta çıkan yerli ayaklanmasını bastırdı. Cerbe Adasına yapılan saldırıyı geri püskürttü.

MALTA KUŞATMASI SONRASINDA ÖLDÜ

Kanuni Sultan Süleyman 1565 yılında Malta Kuşatması için Turgut Reis'e Piyale Paşa birliklerine katılma çağrısı yapınca yaklaşık 1600 askeriyle sefere katıldı. Mayıs ayında adaya çıkan tecrübeli kaptan, St. Elmo Kalesi kuşatması sırasında diğer kalelerden açılan top ateşi sonucu ağır yaralandı. Turgut Reis, bir hafta sonra 23 Haziran 1565 tarihinde 80 yaşında hayatını kaybetti. Kuşatma başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra naaşı Kılıç Ali Paşa tarafından Trablus'a götürüldü ve burada toprağa verildi.