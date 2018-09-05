Maltepe’de silahlı market soygunu!

Maltepe Esenkent'te maskeli bir kişi silahla gelerek kasadaki paraları alıp kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken polis soyguncuyu arıyor.

Olay saat 21.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Penguen Sokak üzerinde bulunan bir markette gerçekleşti. Maskeli ve silahlı bir kişi, kasiyerin yanına gelerek kasadaki paraları istedi. Kasiyer kasada bulunan yaklaşık 600 lira parayı soyguncuya verdi. Soyguncu paraları aldıktan sonra marketten hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, market çalışanlarından olayla ilgili bilgi aldı. Polis ekipleri marketin güvenlik kameralarını inceledikten sonra soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. DHA