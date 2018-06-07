Man Adası davasında karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası’ndaki bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiği iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açılan davada, mahkeme Kılıçdaroğlu’nu 197 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Kılıçdaroğlu’nun avukatı ise yargılamayı protesto ederek karardan önce salonu terk etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017 tarihindeki partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının vergi cenneti olarak anılan Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar yolladığı iddiası üzerine Cumhurbaşkanı ve yakınlarının açtığı 1,5 milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı.

Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmada söz alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik reddi hakim talebine ilişkin dilekçe sundu. Davacıların avukatı Ferah Yıldız ise bunun davayı uzatmaya yönelik olduğunu savunarak, reddi hakim talebinin reddini talep etti. Mahkeme, ara kararında Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in reddi hakim talebini reddetti.

‘NESNEL DAVRANMIYORSUNUZ'

Avukat Çelik, taleplerinin hukuka aykırı bir şekilde reddedildiğini söyleyerek, “Hakimliğinizin nesnel davranmayacağı konusundaki düşüncemizi haklı çıkarmıştır. Hukuka aykırı bir şekilde talebimizin reddedilmiş olmasından ötürü hakimliğinize yönelik disiplin ve ceza hukuku yönünde işlem yapılmak üzere şikayetçi olacağız” dedi. Ayrıca avukat Çelik beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun avukatının bu talebini de reddetti.

CÜBBESİNİ ÇIKARIP SALONU TERK ETTİ

Taleplerinin keyfi olarak reddedildiğini kaydeden avukat Çelik, “Zihninde var olan hukuka aykırı kararı oluşturmak amacıyla ivedilikle karar vermeye yönelik yaklaşımlar sergilemesi nedeniyle yargılamayı protesto etmek için cübbemizi çıkararak duruşma salonunu terk ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Avukat Çelik'in cübbesini masaya bırakarak salonu terk etmesi üzerine bir süre duruşma salonunda oluşan sessizliğin ardından mahkeme hakimi kararı açıkladı. Davacı avukat Ferah Yıldız ise, “Karşı taraf davayı kaybedeceğini en başından bildikleri için burayı siyaset meydanına çevirmişlerdir” dedi.

197 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMETTİ

Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 110 bin TL, Ahmet Burak Erdoğan'a 15 bin TL, Ziya İlgen'e 17 bin TL, Mustafa Erdoğan'a 25 bin TL, Osman Ketenci'ye 20 bin TL, Mustafa Gündoğan'a ise 10 bin TL olmak üzere toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.