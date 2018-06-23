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Manevra yapan tren işçilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de manevra yapan trenin raylarda çalışan sinyalizasyon işçilerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

android-time 00:24 23 Haziran 2018
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Manevra yapan tren işçilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de manevra yapan trenin raylarda çalışan sinyalizasyon işçilerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon mahallesinde meydana gelen olayda, sinyalizasyon işçisi olarak çalışan Yılmaz A. (44) ve Ali K.’ya (39), M.A.T. yönetimindeki yük treni çarptı. Feci kazada, trenin altında kalan Yılmaz A. hayatını kaybederken, Ali K. da yaralandı. Ali K., sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

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Yılmaz A.’nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

Son güncelleme: android-time 00:3023.06.2018
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