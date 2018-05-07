Manifesto nedir? Manifesto ne demek? İşte TDK’daki tanımı…

24 Haziran seçimleri yaklaştıkça seçim propagandası yapan partiler de yavaş yavaş manifestolarını açıklamaya başladılar. Peki Manifesto nedir? Manifesto ne demek? İşte manifesto kelimesinin anlamı ve TDK'daki tanımı...

Manifesto nedir? Manifesto ne demek? soruları 24 Haziran Ergen seçiminin en çok merak edilen sorularının başında geliyor. İşte manifestonun sözlük anlamı ve TDK’da açıklanan kapsamı…

MANİFESTO NEDİR? MANİFESTO NE DEMEK?

Toplumsal bir hareketin duyurulması ve savların belirtilmesi üzerine kurulan, bir akımın, bir hareketin oluşunu bildiren yazılara manifesto ya da bildiri denmektedir.

TDK açıklaması şu şekilde:

1. Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste

2. Bildiri

3. Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi

Manifesto, İtalyanca manifesto, Fransızca ise manifeste “yeminli ifade veya imzalı bildiri sözcüğünden alınmıştır. Latince manifestum “‘el basılmış şey'” sözcüğünden evrilmiştir. Daha çok bildiri anlamında veya Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açıklanmasında kullanılmaktadır. Ayrıca, terim olarak, Bir yük gemisinde bulunan ticaret mallarını gösteren ve kaptan tarafından yükün boşaltılacağı liman gümrük yönetimine verilen bir bildirgedir.

Turizm ve Otelcilik Terimi Olarakta kullanılmakta olan Manifesto: Gönderilecek yükleri gösteren belge demektir. Sanatta da kullanılan Manifesto: Toplumsal bir hareketin duyurulması düşüncenin belirtilmesi üzerine kurulan, bir akımın, bir hareketin oluşunu bildiren yazılara manifesto denilmektedir. Bu bildiri şeklinde de ifade edilmektedir.