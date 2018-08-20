Manisa bayram namazı saati… Manisa ve diğer iller için Kurban Bayramı namazı saatleri

Kurban Bayramı geldi ve Kurban Bayramı namazı saat kaçta sorusu inananlar tarafından merakla araştırılıyor. Manisa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bilindiği gibi dini bayramların ilk günün sabahı bayram namazı kılınıyor, işte il il Kurban Bayramı namazı saatleri...

Manisa ve Türkiye’nin diğer illerindeki camilerde bayram namazı kılınacak. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram günü bayram namazıyla başlayacak, camiler bayram namazını eda edecek milyonlarca kişiyle dolacak. Peki Manisa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ege Bölgesi şehirlerimizden olan Manisa’da bayram namazı vakti ve detaylar…

Manisa bayram namazi saati: 07:09

BAYRAM NAMAZINA HAZIRLIKLI GİDİN

Bayram namazı birçok şehirde camilere akın edilmesini sağlayacak. Bayram namazını kılmak isteyen birçok vatandaş camilerin dolulukları sebebiyle yer bulmakta güçlük çekecek. Bayram namazına kısa bir süre kala giden vatandaşların yanlarına cami bahçesinde yere serebilecekleri, namaz kılmaya uygun bir örtü bulundurmaları faydalı olacaktır.

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AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER



Allahu Teâlâ bazı geceler duaların reddedilmeyeceğini Peygamber Efendimize (sav) bildirmiştir. Rahmet kapılarının açıldığı dört mübarek gece şunlardır:

1- Fıtr (Ramazan) Bayramı gecesi,

2- Kurban Bayramı gecesi,

3- Terviye gecesi (Zilhicce ayının 8. gecesi),

4- Arefe gecesi, (Isfehani)

Arefe gününü ve gecesini ibadetle geçirmek çok faziletlidir. Arefe gecesini ibadetle geçirenin cehennemden azat olacağını müjdeleyen rivayetler vardır.

Arefe günü günahlardan uzak kalanın da bağışlanacağı Resulullah (sav) tarafından müjdelenmiştir.