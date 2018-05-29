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Manisa Salihli’de İYİ Parti yönetiminden 34 kişi istifa etti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, İYİ Parti ilçe yönetimden 34 kişi görevlerinden istifa etti.

android-time 19:15 29 Mayıs 2018
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Manisa Salihli’de İYİ Parti yönetiminden 34 kişi istifa etti
Manisa'nın Salihli ilçesinde, İYİ Parti ilçe yönetimden 34 kişi görevlerinden istifa etti.

7’si ilçe başkan yardımcısı olmak üzere 34 parti yöneticisi adına Salihli Öğretmenevi önünde açıklama yapan sözcü Ali Osman Karabulut, parti içindeki huzursuzluk nedeniyle istifa ettiklerini belirtti.

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Karabulut, “İlçe teşkilatında parti içi demokrasi ve parti disiplininin kalmadığı, yönetimden birkaç kişinin ‘ben yaptım oldu’ zihniyetiyle hareket ederek kişisel davranışlar sergilediği, ön yargılı ve peşin hükümlü olarak hareket edildiği, hoşgörü, karşılıklı sevgi ve saygının kalmadığı yerde başarıdan söz edilemeyeceği bilinmektedir. Biz 34 kişi sadece yönetim kurulundan istifa ettik. Üyesi olmaktan gurur duyduğumuz partimizden kesinlikle istifa etmiş değiliz, etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Karabulut, daha sonra yönetim kurulundan istifa edenlerin tek tek isimlerini okudu. AA

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