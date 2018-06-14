Manisa’da bayram namazı saat kaçta? Tüm iller için şehir şehir bayram namazı vakitleri…

Bayram günü bayram namazıyla başlayacak, camiler bayram namazını eda edecek milyonlarca kişiyle dolacak. Peki Manisa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Yılda iki kere kılınan bayram namazının nasıl kılınacağı merak ediliyor... İşte Ege Bölgesi şehirlerimizden olan Manisa'da bayram namazı vakti ve detaylar...

Ramazan ayının sonuna geldik ve ramazan bayramı ile bayram namazı vakti geldi! Ramazan Bayramının ilk günü Manisa ve Türkiye’nin diğer illerindeki camilerde bayram namazı kılınacak. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Manisa ve il il bayram namazı saatleri, bayram namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı ve dahası…

Manisa bayram namazı saati: 06:29

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MANİSA'NIN BAZI ÖNEMLİ CAMİLERİ

Ulu Camii ve Külliyesi (Manisa-Merkez)

Çeşnigir Camii (Manisa-Merkez)

İvaz Paşa Camii (Manisa-Merkez)

Hatuniye Camii ve Külliyesi (Manisa-Merkez)

Sultan Camii ve Külliyesi (Manisa-Merkez)

Muradiye Camii ve Külliyesi (Manisa-Merkez)

Dilşikar Hatun Camii ve Külliyesi (Manisa-Merkez)

Paşa Camii ve Hamamı (Akhisar)

Yeni Camii ve Külliyesi (Akhisar)

Şeyh Sinan Camii (Alaşehir)

Yıldırım Bayezid Camii (Alaşehir)

Şahuban Camii (Gölmarmara )

Halime Hatun Camii ve Külliyesi (Gölmarmara)

Kurşunlu Camii (Kula)

Ayn-i Ali Camii (Manisa-Merkez)

İbrahim Çelebi Camii (Manisa-Merkez)

Lala Paşa Camii (Manisa-Merkez)

Derviş Ali Camii (Manisa-Merkez)

Alaybey Camii (Manisa-Merkez)

Sarabat Camii (Manisa-Merkez)

Hüsrev Ağa Camii (Manisa-Merkez)

Akhisar Ulu Camii (Manisa-Akhisar)

Soma Darkale Minareli Camii (Manisa-Soma)

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de üretilmiştir.