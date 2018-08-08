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Manisa’da fuhuş yapan kadınlarda AIDS hastalığı tespit edildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir ikamete yapılan fuhuş operasyonunda yakalanan 2 yabancı uyruklu kadında AIDS tespit edildi.

android-time 20:42 8 Ağustos 2018
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Manisa’da fuhuş yapan kadınlarda AIDS hastalığı tespit edildi
Manisa’nın Salihli ilçesinde bir ikamete yapılan fuhuş operasyonunda yakalanan 2 yabancı uyruklu kadında AIDS tespit edildi.

Yabancı ülkelerden Salihli'ye getirilen kadınlara fuhuş yaptırıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eskicami Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler Uganda vatandaşı Resty K. ve Ukrayna vatandaşı Svıttlana S.'yi suçüstü yakaladı. Bu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla da M.Ö., M.A., ve K.C. gözaltına alındı.

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HIV VİRÜSÜ BELİRLENDİ

Yapılan sağlık kontrollerinde fuhuş yaptığı iddia edilen Uganda ve Ukrayna vatandaşı 2 kadının da AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. Cumhuriyet Başsavcılığında serbest bırakılırken, M.A. ve K.C. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu Resty K. ve Svıttlana S.'nin ise yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi. İHA

Son güncelleme: android-time 20:4308.08.2018
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