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Manisa’da otobüs ile kamyon çarpıştı: 2’si ağır 17 yaralı

Kırkağaç ilçesinde yolcu otobüsü ile vinç yüklü kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır 17 kişi yaralandı

android-time 16:24
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Manisa’da otobüs ile kamyon çarpıştı: 2’si ağır 17 yaralı
Kırkağaç ilçesinde yolcu otobüsü ile vinç yüklü kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır 17 kişi yaralandı

Bedrettin E. yönetimindeki 16 AC 8658 plakalı vinç yüklü kamyon, Gelenbe Mahallesi girişinde Aydın S. idaresindeki 10 HF 105 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon refüje devrildi, otobüste bulunan 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Foto: AA

Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Foto: AA

 

Kazada ağır yaralanan muavin Mithat Kiremitçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.  Kamyonun sürücüsü Bedrettin E. gözaltına alınırken, yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
MANİSA (AA)

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Son güncelleme: android-time 16:3322.11.2018
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