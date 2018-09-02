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Manisa’da pizza salonuna silahlı saldırı: 2 yaralı

Manisa’da pizza salonuna pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

android-time 22:20 2 Eylül 2018
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Manisa’da pizza salonuna silahlı saldırı: 2 yaralı
Manisa’da pizza salonuna pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir pizza salonuna, içeride müşterilerin bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateşte, pizza salonu çalışanları Batuhan Konuş (21) ve Hüseyin Şakar (22) pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. AA

Son güncelleme: android-time 22:4502.09.2018
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