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Manisa’da tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu

Manisa'da polisin Yunusemre İlçesi Tapu Müdürlüğü çalışanlarından bazılarına yönelik düzenlediği rüşvet operasyonunda 5 şüpheli evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. 

android-time 21:56 3 Ekim 2018
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Manisa’da tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu
Manisa'da polisin Yunusemre İlçesi Tapu Müdürlüğü çalışanlarından bazılarına yönelik düzenlediği rüşvet operasyonunda 5 şüpheli evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. 

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yunusemre İlçesi Tapu Müdürlüğü çalışanlarından bazılarının rüşvet aldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

EVLERİNDE GÖZALTINA ALINDILAR

Yunusemre Tapu Müdürlüğü’nde çalışan 5 şüpheli polisin takibinin ardından evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler Y.A., M.S., A.T., M.U. ve A.Y. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadelerin alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturmayla ilgili olarak 21 kişinin ifadesine başvurulacağı öğrenildi. DHA

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