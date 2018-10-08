Manisa’da tır alev alev yandı!

Olay, Ankara-İzmir E96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kula istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Ufuk Kılıç idaresindeki tekstil ürünleri yüklü tırın kabin kısmında yangın çıktı.
Kısa sürede alev topuna dönen tırdan yola atlayan sürücü Kılıç, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle Ankara-İzmir yönüne trafik tek yönden verildi. İHA
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