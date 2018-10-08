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Manisa’da tır alev alev yandı!

Manisa’da seyir halindeki tekstil ürünleri yüklü tır, alev alev yandı. Kısa sürede alev topuna dönen tırdan yola atlayan sürücü hayatını zor kurtardı.

android-time 19:22 8 Ekim 2018
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Manisa’da tır alev alev yandı!
Manisa’da seyir halindeki tekstil ürünleri yüklü tır, alev alev yandı. Kısa sürede alev topuna dönen tırdan yola atlayan sürücü hayatını zor kurtardı.

Olay, Ankara-İzmir E96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kula istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Ufuk Kılıç idaresindeki tekstil ürünleri yüklü tırın kabin kısmında yangın çıktı.

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Kısa sürede alev topuna dönen tırdan yola atlayan sürücü Kılıç, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

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FACİADAN DÖNÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

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Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle Ankara-İzmir yönüne trafik tek yönden verildi. İHA

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