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Manisa’da maaşını çekmek isteyen yaşlı adam yürekleri burktu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşlı aylığını almak için Turgutlu Merkez PTT’ye getirilen felçli ve yaşlı adamın sadece bir imza atmak için içeriye karga tulumbayla götürülmek zorunda kaldığı görüntüler yürek burktu.

android-time 19:02 19 Mayıs 2018
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşlı aylığını almak için Turgutlu Merkez PTT’ye getirilen felçli ve yaşlı adamın sadece bir imza atmak için içeriye karga tulumbayla götürülmek zorunda kaldığı görüntüler yürek burktu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ortaya çıkan görüntüler vicdanları sızlattı. İddiaya göre, felçli ve yaşlı adam, yaşlı aylığını almak için PTT Müdüründen izin çıkmayınca imza atmak için çok zor şartlarda PTT önüne getiriliyor.

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Traktörün römorkunda postaneye getirilen ve karga tulumba engelli aracına taşınarak içeriye gitmek zorunda kalan yaşlı adamın görüntüsü çevredeki vatandaşların tepkisini yol açtı. Felçli ve yaşlı vatandaşın traktör üzerinden PTT'ye taşınma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması Ramazan ayında büyük tepkiye neden oldu. İHA

Son güncelleme: android-time 19:0519.05.2018
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