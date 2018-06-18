Manisa’dan acı haber! Rüzgar’ın cesedi bulundu

Manisa'nın Selendi ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir' in cansız bedeni kaybolduğu yerin 15 kilometre uzağında Çalık mahallesinde dere yatağında bulundu.

Manisa’nın Selendi ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak sonrası annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden ve toprak zeminin çökmesi sonucu suya kapılarak kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir’i (4) bulmak için yürütülen çalışmalar acı haberle son buldu. Jandarma, itfaiye, AFAD ve İzmir’den gelen arama kurtarma ekipleri ile Manisa Arama Kurtarma Derneği görevlileri katıldığı ve dere yatağında 5 ayrı noktada sürdüren arama faaliyetlerinde minik Rüzgar’ın cansız bedenine ulaşıldı. 4 yaşındaki Rüzgar’ın cansız bedeni kaybolduğu yerin 15 kilometre uzağında Çalık mahallesinde dere yatağında bulundu.