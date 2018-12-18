Mansur Yavaş kimdir? Mansur Yavaş nereli ve kaç yaşında? Mansur Yavaş’ın hayat hikayesi…

CHP'nin ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş nereli ve kaç yaşında sorusunu soran birçok kişi Mansur Yavaş'ın hayatına dair ayrıntıları araştırıyor. İşte Ankara'nın sevilen isimlerinden olan Mansur Yavaş'ın merak edilenleri...

CHP Belediye Başkan adaylarını açıklıyor. CHP ve İYİ Parti’nin Ankara Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş, en son yapılan belediye seçimlerinde yine Ankara’dan CHP’nin adayı olmuş ve kıl payı seçimi kaybetmişti. Mansur Yavaş’ın nereli olduğu, siyasi kariyeri ve yaşı merak edilen konular arasında dikkat çekiyor. Mansur Yavaş’ın hayat hikayesi şu şekilde…

MANSUR YAVAŞ KİMDİR? HAYATI…

Mansur Yavaş, 1955 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda gördü. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak öğrenimine devam etti.1983 yılında fakülteden mezun olan Mansur Yavaş, askeri savcı olarak tamamladığı askerlik sonrası Beypazarı'nda 13 yıl süresince serbest avukatlık yaptı. Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1989-1994 yıllarında Belediye Meclis üyesi, 1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi.18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olup %51 oy oranıyla 8,500 oy alarak Beypazarı Belediye Başkanı oldu. Tarihî Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla “2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi”, Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının “Çevre Ödülü” gibi ödülleri aldı. 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından “Yılın Belediye Başkanı” seçildi.18 Nisan 2004 seçimlerinde %55 oy oranı ve 11 bin oy alarak yeniden Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, 29 Mart 2009 tarihinde yapılmış olan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu. Ancak %27 oy alarak rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın ardından üçüncü sırada seçimi tamamladı. Partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi nedeniyle CHP'ye katılması gündeme geldi. 21 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği kabul edildi. Ardından 2014 yerel seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı ve parti meclisi toplantısında da aday oldu. 2014 yerel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu.Seçimi çok az farkla kaybetmiştir. 2016 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'den istifa etmiştir.