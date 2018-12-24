Son dakika: Mansur Yavaş’tan son dakika AKP açıklaması!

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 2014 seçimlerinden sonra aktif siyasetin içinde yer almadığını belirterek, "Hiçbir partiyle 'sürtüşme' içine girmedik. Belki de onun için her partiden 'Bizim adayımız olsun' diye teklif aldık. Ayrıca bize belediye başkanlığı için teklif getiren partilerin arasında AK Parti de vardı" dedi.

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, Ankara’da otelde gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Yavaş, hiç polemiğe girmeden Atatürk’ün başkent olarak emanet ettiği Ankara’yı marka şehir yapmak için yola çıktıklarını söyledi.

Yavaş, bu hedefi hep birlikte ve İYİ Parti’nin desteği ile gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Ankara’nın önümüzdeki 50 yılını planlayıp bununla ilgili çalışmaları da yapıp, belediye içerisinde sistemi buna göre kurup, bir 5 yıl sonra veda ederken Ankara halkına borcumuzu bu şekilde ödeyerek veda edeceğiz” diye konuştu.

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“AK PARTİ DE TEKLİF GETİRDİ”

2014 seçimlerinden sonra aktif siyasetin içinde yer almadığını belirten Yavaş, “Anayasa değişikliği referandumunda ‘hayır’ kampanyalarına da katılarak muhalif tavrımı sürdürdüm. Ancak hiçbir partiyle ‘sürtüşme’ içine girmedik. Belki de onun için her partiden ‘bizim adayımız olsun’ diye teklif aldık. Ayrıca bize belediye başkanlığı için teklif getiren partilerin arasında AK Parti de vardı” dedi.

ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

Mansur Yavaş, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantının ardından Anıtkabir’e geçti. Mozeleye çelenk bıraktıktan sonra Anıtkabir Anı Defteri’ni imzalayan Yavaş, daha sonra İsmet İnönü’nün mezarını ziyaret etti.

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KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ile görüşen Yavaş, çıkışta açıklama yaptı. Yavaş, “Adaylığımın kesinleşmesinden sonra ilk defa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ziyareti için geldik. Kendisine bize duyduğu güvenden dolayı teşekkür ettik. Çalışmalara başladık, bununla ilgili kısa bilgiler verdik” dedi.

Yavaş, “Başka partilere de gidecek misiniz?” sorusu üzerine Saadet Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanlarını da ziyaret edeceğini açıkladı.

AKŞENER’LE GÖRÜŞTÜ

Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'i de ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Yavaş, “Hep birlikte sevineceğiz, hep birlikte yöneteceğiz. Ankara'yı Atatürk'ün bize emanet ettiği şehir olarak layık olduğu yete getirip hep birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Akşener de ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek, “Başaracağınıza inanıyorum. Haksızlığa uğramıştınız. Ankara'da yaşayan herkes bu haksızlığın bu defa düzeltileceğine inanıyor” şeklinde konuştu. AJANSLAR