Mardin eski Vali Yardımcısı Ersöz Bylock’tan tutuklandı

İçişleri Bakanlığınca yürütülen silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Mardin Vali Yardımcısı Tolga Kamil Ersöz, 2016 yılı Ağustos ayında önce açığa alınıp, sonra da meslekten ihraç edildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise örgü FETÖ/PDY'nintün gizli haberleşme sistemi olan ‘ByLock’ kullandığı belirlenen Ersöz, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette sorgulaması tamamlanan Ersöz, ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapmasında Şırnak Vali Yardımcısı iken açığa alınan Adem Ergül de, örgütün gizli haberleşme sistemi ‘ByLock’ kullandığı tespit edilince, geçen hafta Gaziantep’te tutuklanmıştı.