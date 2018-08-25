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Mardin eski Vali Yardımcısı Ersöz Bylock’tan tutuklandı

Mardin Vali Yardımcısı görevini yürütürken açığa alınıp, meslekten ihraç edilen Tolga Kamil Ersöz, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandığı tespit edilince, Gaziantep'te gözaltına alınarak tutuklandı.

Hanifi KILIÇ / Gaziantep
android-time 17:00 25 Ağustos 2018
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Mardin eski Vali Yardımcısı Ersöz Bylock’tan tutuklandı
Mardin Vali Yardımcısı görevini yürütürken açığa alınıp, meslekten ihraç edilen Tolga Kamil Ersöz, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandığı tespit edilince, Gaziantep'te gözaltına alınarak tutuklandı.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Mardin Vali Yardımcısı Tolga Kamil Ersöz, 2016 yılı Ağustos ayında önce açığa alınıp, sonra da meslekten ihraç edildi.

BYLOCK KULLANDIĞI BELİRLENİNCE TUTUKLANDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise örgü FETÖ/PDY'nintün gizli haberleşme sistemi olan ‘ByLock’ kullandığı belirlenen Ersöz, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette sorgulaması tamamlanan Ersöz, ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

ŞIRNAK VALİ YARDIMCISI DA TUTUKLANMIŞTI

FETÖ/PDY soruşturması kapmasında Şırnak Vali Yardımcısı iken açığa alınan Adem Ergül de, örgütün gizli haberleşme sistemi ‘ByLock’ kullandığı tespit edilince, geçen hafta Gaziantep’te tutuklanmıştı.

Son güncelleme: android-time 17:0225.08.2018
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