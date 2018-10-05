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Mardin’de eş zamanlı PKK operasyonu: 13 gözaltı

Mardin merkez ve ilçelerinde terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şahıs gözaltına alındı.

android-time 16:09 5 Ekim 2018
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Mardin’de eş zamanlı PKK operasyonu: 13 gözaltı
Mardin merkez ve ilçelerinde terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü PKK adına iş birlikçi olarak faaliyet yürüttüğü ve örgütün propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katıldıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, merkez Artuklu, Kızıltepe, Mazıdağı ve Midyat ilçelerinde şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.
Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İHA

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