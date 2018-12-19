Soğuk adım adım yayıldı kar İstanbul’a giriş yaptı! Marmara için son dakika uyarıları…

Son dakika... Sabahın erken saatlerinde İstanbul Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı. İstanbul'un batı kesimlerini de etkilemesi beklenen kar ve karla karışık yağmur şeklindeki yağışlara sert rüzgar da eklenecek. Türkiye'yi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgası Trakya'dan giriş Marmara Bölgesi'nde düşen sıcaklıklar Doğu Anadolu'yu aratmadı. Kar yağışı Trakya'da birçok noktayı etkilerken Edirne'nin Keşan ilçesinde okullar tatil edildi. İşte hava durumunda son tahminler...

Marmara’nın batısına kar, doğusuna ise sağanak yağış uyarıları sürerken, Doğu Akdeniz ve Güneyoğu Anadolu da kuvvetli yağışlar konusunda Meteoroloji tarafından uyarıldı. Meteoroloji’den birçok şehir için son dakika uyarısı geldi. Bugün yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un batı kesimleri, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte yurttan son dakika hava durumu gelişmeleri…

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından, sabahın erken saatlerinde Beylikdüzü’nde kar yağışı başladı. İşe giden vatandaşlar fırtına ve yağış dolayısıyla zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından Beylikdüzü’nde kar yağışı başladı. İstanbul genelinde gece boyunca fırtına da etkili olurken, kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. İşe giden vatandaşlar ise fırtına ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR! TRAKYA’YA UYARI…

Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzeybatı ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul’un batı kesimleri, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların İstanbul’un batı kesimleri, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇORLU’DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'un sınır komşusu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başladı.

Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar karla karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Belediye ve karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarına başladığı ilçede kar yağışı sabahın erken saatlerinden bu yana etkisini sürdürüyor.

ULUDAĞ’DA KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETREYE ULAŞTI

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, “oteller bölgesi”ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 50 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da, yağışın gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Uludağ’da yarından itibaren birkaç gün boyunca ise kar yağışı beklenmiyor.

HAFTA SONU YAĞIŞLAR DOĞUYA KAYIYOR

Hafta sonu soğuk hava dalgası yurdun doğu kesimlerine kayıyor ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece yükselmesi bekleniyor.

KARAKIŞ GELECEK HAFTA BAŞLIYOR

Küresel tahmin sistemlerinin verilerine göre gelecek hafta Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. 25 Aralık’tan sonra etkilemeye başlayacak soğuk hava dalgası 2019 yılının ilk haftasına kadar etkisini sürdürecek.

KEŞAN’DA KAR TATİLİ!

Edirne’nin Keşan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Keşan Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “19.12.2018 Çarşamba günü Keşan ilçemizde merkez ve köy okullarımız 1 gün süreyle kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla tatil edilmiştir” denildi. Ayrıca hamile ve engelli memurların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan Keşan’da kar yağışı gece geç saatlerde de devam etti. Keşan Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri olası kazalara karşı denetimlerini artırdı. Keşan ve Gelibolu Karayolları ekiplerinin yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme araçlarıyla önlem aldığı ve tuzlama çalışması yaptığı bildirildi.

ÇANAKKALE’DE FERİBOT İPTALLERİ YAŞANDI

Çanakkale'de, yarın Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada’dan saat 07.00, Kabatepe’den saat 09.00, Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu.