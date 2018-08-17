Marmara Depremi 03.02’deki törenle anıldı

Yalova'da, 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 19 sene önce depremin yaşandığı saat olan 03.02'de düzenlenen törenle anıldı. Adapazarı'nda ise her yıl düzenlenen anma programına ilginin önceki yıllara göre az olması dikkat çekti.

Kentte depremde yıkılan bazı binaların enkazı üzerine kurulan Deprem Anıtı’na akşam saatlerinde gelen vatandaşlar, felakette yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu beton bloklara çiçek bıraktı.

Anıtın içindeki fotoğraf sergisini de gezen vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Gece geç saatlerde kalabalığın arttığı anıt çevresinde İl Müftülüğü görevlileri tarafından ilahiler okunarak dualar edildi.

Sandalyeler boş kaldı

Depremde hayatını kaybedenler, Adapazarı şehir merkezinde düzenlenen programda anıldı. Sakarya İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ve Adapazarı Belediyesi’nin organize ettiği programa, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden deprem şehitlerinin yakınları katıldı. Her yıl düzenlenen anma programına ilginin önceki yıllardan az olması dikkat çekerken, programa AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş ve Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem katıldı. İlahiler ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ölen yakınları için dua eden vatandaşlar 19 yıl sonra saatler depremin yaşandığı 03.02’yi gösterdiğinde gözyaşlarına boğuldu.

Anma törenine katılan depremzedelerden Ufuk Koçak ise o gece nasıl enkaz altından kurtulduklarını anlayamadıklarını dile getirerek, “Deprem hepimizin hayatının bir fayı olarak gelip geçti. Aslında sonrasında ne yaptığımız çok önemlidir. O günden bu güne sürekli bir problem konuşuluyor. Aslında problemlerin konuşulmasının yerine çözümlerin konuşulması gerekiyor. Çözüm odaklı çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Artık çözüm odaklı olunması gerekiyor. BU 19 yıllık travma gibi insanların başına çeşitli olaylar gelebiliyor. Bu travmaları nasıl atlatacağız, hayata kaldığımız yerden nasıl devam edeceğimiz önemlidir. 19 senedir hala enkaz altında olan insanlar var. Aslında bu günden sonra tek konuşacağız şey; ney yapacağımızdır. O gecenin bir tarifi yoktur hiçbir zaman. Herkesin yaşadığı şey. Esas önemli olan şey hayata nasıl baktığımızdır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından anma törenine katılanlar deprem şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Katılımcılar daha sonra Deprem Şehitleri Anıtına çelenk bırakarak Körfez denizine ölenler için karanfil attılar.

AA- İHA