Marmaray’da feci ölüm… ‘Poz veriyordu’ iddiası yalanlandı

Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda 18 yaşındaki Baha Güzeycan isimli genç raylara düşerek hayatını kaybetti. Güzeycan'ın "kız arkadaşına poz verirken raylara atladığı" iddia edilmişti.Ancak Emniyet güçleri bu iddiayı yalanladı. Polis, gencin raylara atladığı ya da düştüğü sırada olay yerinde olan kadının konuyla ilgisi olmadığını saptadı. Öte yandan Güzeycan'ın ölmeden önceki son görüntüsü olay yerinde bulunan kadın tarafından çekildi.

Feci olay sabah saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Öğrenci olduğu öğrenilen 18 yaşındaki Baha Güzeycan, Marmaray Sirkeci İstasyonu’nda metronun geçtiği esnada raylara düştü. Güzeycan olay yerinde hayatını kaybederken vatandaşların ihbarı üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazlıçeşme istikametinde seferler de bir süreliğine durduruldu. TESADÜFEN ÇEKİM YAPAN KADININ BİLGİSİNE BAŞVURULDU Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis de soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gencin, raylara düştüğü esnada tesadüfen çekim yapan bir

kadının bilgisine de başvuruldu. Yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Metro seferleri de normale döndü. İLGİLİ HABER Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir kişi raylara düştü