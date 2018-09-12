Martı Projesi ‘tarihi’ risk nedeniyle değiştirildi

Tartışmalı şekilde hayata geçirilen Kabataş Martı Projesi’nde yapılan değişiklik İBB Meclisi’nde gündeme geldi. CHP grubu, projenin zemin altı bölümünün iptal edilmesinin İstanbul’un en önemli ana arterinde trafik kaosu yaratacağı uyarısında bulundu ve kamunun zarara uğratılmasına tepki gösterdi. AKP grubu da tarihi açıdan risk taşıması ve projenin süresini belirsiz bir tarihe öteleyeceği için değişikliğe gidildiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kabataş Martı Projesi'nde geçtiğimiz günlerde değişikliğe giderek projenin karayolu trafik akışını yer altına alan bölümünün iptal edildiğini duyurdu. Projede yapılan bu değişiklik 11 Eylül tarihli İBB Meclisi'nde tartışıldı. CHP'li Meclis Üyesi Yunus Can, gündem dışı söz alarak Kabataş projesinin son durumuyla ilgili açıklama yapılmasını istedi.

TARİHİ RİSK VARDI

Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Mahmut Yeter, Anıtlar Kurulu ile görüşüldüğünü belirterek “Anıtlar Kurulu, ‘Müzeler Müdürlüğü ile birlikte kazıları yapın' dedi. Dolayısıyla şöyle bir handikap yaşıyoruz. Beşiktaş'ta kazılar yapılırken Arkeoloji Müze Müdürlüğü ile yapılan çalışmada neredeyse elle çalışma mecburiyetinde kaldık. Yerin altında çalışmayıp oradaki istasyon yapılarını yüzeyde tutma nedenimiz söz konusu yerin tarihi açıdan risk taşıması ve projenin süresini sonu belli olmayacak şekilde uzatmasıydı. Projenin belirsiz siz bir zamana uzamaması için değiştirdik” dedi.

KAMU ZARARA UĞRATILDI

CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, bütün projenin Anıtlar Kurulu'ndan görüş alınarak yapılması gerektiğini söyledi. Kamunun zarara uğratıldığına dikkat çeken Gülsever “Usulüne uygun olmayan bir harcama yapıldı. Bu iş çok daha ucuza yapılabilirdi. Bundan sonraki aşamalar mecliste koşularak yapılmalı” dedi.



TRAFİK KAOSU YARATACAK

CHP'li Meclis Üyesi Yunus Can da projenin zemin altı bölümünün iptal edilmesinin İstanbul'un en önemli ana arteri olan Karaköy-Beşiktaş aksında trafik kaosu yaratacağı uyarısında bulundu. Mahmut Yeter de tekrar söz alarak proje değişikliğinin plan değişikliğini gerektirmediği için meclis gündemine gelmediği bilgisini verdi.