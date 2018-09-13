Martı projesinde tazminata red

Kabataş'taki Martı Projesi'ne yönelik eleştirileri nedeniyle projenin mimarı Hakan Kıran'ın, İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar’a açtığı bin TL'lik tazminat davası reddedildi. Bayrakdar, "Projenin bizim karşı çıktığımız o altyapısı tamamen ortadan kalktı" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Kabataş İskelesi’ne yapılmak istenen Martı projesini, kamu yararı taşımadığı ve kent hafızasına uygun olmadığı gerekçesiyle, ‘beton martı’ diyerek eleştiren İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar'a, projenin mimarı Hakan Kıran, “Mimarlık itibarını zedelediği” iddiasıyla açtığı bin TL’lik tazminat davası reddedildi.

İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Bayrakdar’ın avukatı Eren Can, “Müvekkilim davacının itibarını zedeleyecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Kamusal bir projeyi eleştirmiştir. Beyanları ifade özgürlüğü kapsamındadır” diyerek davanın reddedilmesini istedi. Proje mimarı Hakan Kıran’ın avukatı da davanın kabulüne karar verilmesini istediklerini dile getirdi.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Davayı karara bağlayan İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi projenin mimarı Hakan Kıran’ın kişilik hakları zarara uğradığı iddiasıyla açtığı davanın reddedilmesine karar verdi.

BAYRAKDAR: HAKLI OLDUĞUMUZ ORTAYA ÇIKTI

Dava sonrası açıklama yapan Zerrin Bayrakdar, eleştirilerinde haklı olduğunun ortaya çıktığını söyleyerek, “Projenin kesinlikle bizim karşı çıktığımız o altyapısı tamamen ortadan kalktı. İstanbul halkına yapılan bu eziyete İstanbul halkının ayağa kalkması lazım” diye konuştu.

ELEŞTİRENLERE DAVALAR AÇMIŞTI

Martı Projesi’nin mimarı Hakan Kıran, eleştirilerinde proje imarını ve itibarını zeledikleri gerekçesiyle Zerrin Bayrakdar’ın yanı sıra Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yılmaztürk, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden Mücella Yapıcı, Cihan Uzun Çarşılı Baysal, İnşaat Mühendisi Ersin Kiriş hakkında da ayrı ayrı tazminat davaları açmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kabataş Martı Projesi’nde değişikliğe gidilerek projenin karayolu trafik akışını yer altına alan bölümünün iptal edildiğini duyurulmuştu.