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Mavi boncuklu Leyla, cennete uğurlandı

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan, dün, 18 gün sonra ise cesedi bulunan Leyla Aydemir'in cenazesi, sabahın erken saatlerinde gözyaşları arasında Bezirhane köyünde toprağa verildi.

android-time 08:27 3 Temmuz 2018
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Mavi boncuklu Leyla, cennete uğurlandı
Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan, dün, 18 gün sonra ise cesedi bulunan Leyla Aydemir'in cenazesi, sabahın erken saatlerinde gözyaşları arasında Bezirhane köyünde toprağa verildi.

Dün gece yarısı otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na getirilen Leya Aydemir’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından saat 03.30’da amcası tarafından teslim alındı. Erzurum’dan ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi Ek Binası’ndaki morga götürülen minik Leyla’nın cenazesi, burada annesi ve babası ile yakınları tarafından karşılandı.

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Bir saat kadar morgda bekleyen Leyla’nın cenazesi, Ağrı Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracıyla alınarak, Ağrı kent merkezindeki baba evine getirildi. Cenazeyi karşılayan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Ardından cenaze, kaybolduğu merkeze 15 kilometre uzaklıktaki dedesi Zeki Aydemir’in yaşadığı Bezirhane köyüne götürüldü. Burada sabahın erken saatlerinde, minik Leyla’nın cenazesi gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

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Baba Nihat Aydemir’in bugün öğle yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine, Leyla Aydemir’in sabah defnedildiği belirtildi.

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(DHA)

Son güncelleme: android-time 08:3503.07.2018
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