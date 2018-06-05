Mayıs ayında 37 kadın katledildi!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Mayıs ayı raporu yayınlandı. Mayıs ayında yine o vahim tablo değişmedi ve 37 kadın katledildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Şiddete bağlı kadın ölümlerinde yüzde 39 azalma var" sözlerine ilişkin kadın cinayetlerinin ve cinsel şiddet ve çocuk istismarı haberlerinin bu sözlerin aksi yönde olduğunu vurguladılar.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun her ay açıkladığı rapora göre, mayıs ayında kadın cinayetlerinde artış yaşandı. Özellikle faili tespit edilemeyen cinayetleri olduğunu belirten Platform , Mayıs ayı raporunda 13 kadın ölümünün kayıtlara ‘şüpheli ölüm’ olarak geçtiğini 12 kadın ölümününün ise sebebinin henüz tespit edilemediğini kaydetti.

Şiddetin boyutu da canice bir hal alarak diğer aylara göre artış gösterdi. Konya'da 69 yaşındaki Ayşe Saçıkaralı bir dere yatağında bedeni parçalanmış halde cansız bulunması ise cani ölümlerden sadece bir tanesi.

BAKAN SOYLU: ŞİDDETE BAĞLI KADIN ÖLÜMLERİNDE YÜZDE 39 AZALMA VAR

Kadın cinayetlerinde her geçen ay öldürülen kadın sayısı artış gösterdiğini söyleyen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetlerini önlemeye yönelik çalışmaların olmadığını savundu.

Raporda, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Şiddete bağlı kadın ölümlerinde yüzde 39 azalma”var’ ifadelerine yer vererek , “Her gün haberlere düşen kadın cinayetleri, cinsel şiddet ve çocuk istismarı haberleri Soylu’nun açıklamalarının tam tersini gösteriyor.” denildi.

Sunulan raporda ayrıca 24 Haziran seçimlerinde kadınların seçim sürecinde etkin rol oynamasının önemi belirtilerek, sadece seçme değil seçilme haklarına da sahip olunduğu, kadın milletvekili sayısının partilerde az tutulmasına karşı da tepki gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi. Seçimlerde kadın adayların önünün açılması gerektiği vurgulanarak “Nüfusun yarısı biziz, seçeceğiz, seçileceğiz, belirleyeceğiz” denildi.

23 ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Mayıs’da çocuklara yönelik cinsel istismar da hız kesmedi. Rapora göre 23 çocuk cinsel istismara uğradı. Çocukların 12’si tanımadığı kişiler tarafından kamuya açık alanlarda istismara uğradılar. Yayınlanan raporda ayrıca mayıs ayında öldürülen 14 kadının çocuğunun olduğu, 3’nün de hamile olduğu belirtildi. Kadınların 14’ü ateşli silahla, 8’i kesici aletle, 2’si boğularak, 1 ‘i asılarak öldürdüğü ortaya çıktı.

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