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Mayosunu getirmeyen pişman oldu!

Bodrum'da hava sıcaklığı artarken, sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu. Sahile gelen ancak mayosunu getirmeyi unutanlar, pişman oldu.

android-time 18:34 14 Nisan 2018
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Mayosunu getirmeyen pişman oldu!
Bodrum'da hava sıcaklığı artarken, sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu. Sahile gelen ancak mayosunu getirmeyi unutanlar, pişman oldu.

Bodrum’da son iki günde hızla yükselen hava sıcaklığı, bugün kendini iyice hissettirdi.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, plajlar doldu.

DHA

DHA

MAYOSUNU UNUTANLAR PİŞMAN OLDU

Şehir merkezindeki Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarında adım atacak yer kalmazken, sahile mayolarını getirmeyenler pişman oldu. Bazı kişilerin elbiseleriyle denize girdiği, bazılarının ise çorap ve ayakkabılarını çıkartarak denizde yürüyüş yaptığı görüldü.

bodrum-plajlar DHA

DHA

İlçede mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığının üç gün daha süreceği ardından normale döneceği belirtildi. Yerli ve yabancı turistlerin birlikte denize girdiği, güneşlendiği plajlar yaz aylarını aratmadı.  DHA

Son güncelleme: android-time 18:5414.04.2018
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