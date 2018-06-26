LGS sonuçları için geri sayım sürüyor! Veliler ve öğrenciler merakla LGS sonuçlarını bekliyor…

Öğrencilerin gündemindeki en önemli konu LGS sonuçları. Eski adı TEOG olan ve akıllarda bir çok soru işareti bırakan LGS'de bugün sonuç günü. Öğrenciler ve velilerin gözü kulağı gelecek LGS sınav sonuçları haberinde. MEB sınav sonuçlarını henüz açıklamış değil. Haberimizde bulunan link aracılığıyla LGS sonuçlarınızı açıklandığı anda sorgulayabilirsiniz.

Lise hayatlarına başlayarak eğitim hayatlarında bir seviye daha atlayacak öğrenciler merakla LGS sonuçlarının MEB tarafından yayınlanmasını bekliyor. Bu yıl ilk kez uygulanan LGS’ye yaklaşık bir milyon kişi katıldı. Eğitim öğretimine lisede devam edecek olan öğrenciler MEB’den LGS sınav sonuçlarını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Giriş Sınavı sonuçlarını bugün açıklayacağını duyurdu. LGS sonuçlarının hangi saatte açıklanacağı ise henüz belli değil.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKTE

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), adrese dayalı ve Liselere Geçiş Sınavı'yla (LGS) öğrenci alacak okullara tercih tarihini 2-13 Temmuz olarak açıkladı. Pansiyonlu okullar tercihi de bu dönemde yapılacak. Öğrenciler, aynı anda üçü için de tercihte bulunabilecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları'na göre olacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

Tercih ekranı üç bölümden oluşacak. Öğrenciler, sınavla ve yerel yerleştirmeyle girilecek liseler ile pansiyonlu okullar için aynı anda tercih yapabilecek. Adrese dayalı yerleştirmede devamsızlık da etkili olacak.

SINAVA VEYA SONUCA İTİRAZLAR NASIL YAPILABİLİR?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDVdâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi veya http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB çalışma takvimi ile okulların ne zaman açılacağı ve ne zaman kapanacağı belirlendi. İşte MEB tarafından yapılan duyuru…

“Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.