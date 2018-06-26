Heyecanla beklenen LGS sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuc.meb.gov.tr LGS sonuçları sorgulama sayfası

Sabahın ilk saatlerinden bu yana beklenen LGS sonuçları MEB resmi sitesi üzerinden adaylara duyuruldu. bir milyona yakın öğrencinin katıldığı LGS'de soru ve cevap anahtarından puanlarını hesaplayan adaylar resmi sonuçlara ulaştı. Peki LGS sonuçlarına göre lise tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS’de sonuç günü geldi çattı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarının bugün saat 16.00’da açıklanacağını duyurmuştu ve sonuçlar erişime açıldı. Aşağıdaki linkten LGS sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz…

MEB LGS SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ…

Yaklaşık bir milyon öğrencinin ter döktüğü, 2 Haziran’da gerçekleşen LGS’nin sonuçlarının bugün MEB tarafından açıklandı. Öğrenciler, http://sonuc.meb.gov.tr adresinden sorgulama sayfası açıldığında sonuçlarına ulaşabilecek.

2018 ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Merkezi sınav ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınav sonuçları saat 16.00’da https://t.co/XEGLpk4aJe internet adresinden açıklanacak. — MEB (@tcmeb) 26 Haziran 2018

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), adrese dayalı ve Liselere Geçiş Sınavı'yla (LGS) öğrenci alacak okullara tercih tarihini 2-13 Temmuz olarak açıkladı. Pansiyonlu okullar tercihi de bu dönemde yapılacak. Öğrenciler, aynı anda üçü için de tercihte bulunabilecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları'na göre olacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.