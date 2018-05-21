MEBBİS öğretmen girişi ekranı! Sınavlarda öğretmen görevlendime başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre MEBBİS öğretmen girişi ile sınavlarda görevlendirme işlemi başladı. Peki MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır? MEBBİS öğretmen görevlendime başvurusu ve Merkezi Sistem Sınavlarında görev alacak salon görevlilerinin belirlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler haberimizde.

MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır? MEBBİS’e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor. İşte MEBBİS öğretmen görevlendime başvurusu hakkında ayrıntılar…

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI





MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ İLE GÖREVLENDİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Merkezi Sistem Sınavlarında görev alacak salon görevlilerinin belirlenmesi aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmektedir.

* MEBBIS Sınav İşlemleri Modülünde sınav tarihi, oturum saati, son başvuru tarihi, birinci yerleştirme son onay tarihi, ikinci yerleştirme son onay tarihi vb. gibi bilgiler tanımlanır.

* Son başvuru tarihinden önce sınav yapılacak binalara ait bilgiler MEBBIS sistemine yüklenir.

* Görev isteğinde bulunacak personel “Başvuruda bulunduğu görevlere ait görevlendirme sürecini MEBBIS üzerinden takip edeceğini, tebellüğ etliği belgeleri okuyup bilgilendiğini ve onayladığı görevlerde sorumluluklarını yerine getireceğini beyan eder”.

* Bu beyanı yapmayan ve gerekli belgeleri tebellüğ etmeyen personel görev başvurusunda bulunamaz.

* Görev başvuruları MEBBIS / Sınav İşlemleri / Sınav Görev İstekleri ve MEBBIS / Sınav İşlemleri /e-Sınav Görev istekleri menüsünden yapılır.

* Merkezi Sistem Sınavlarında 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren sınav yapılacak bina tipine göre

-“Okullarda görev almak istiyorum ” ( MEB' e bağlı resmi okullar )

-“Okul dışı kumrularda görev almak istiyorum“ ( Cezaevi, Askeri Tesis, Evde Sınav Hizmeti, vb. gibi) şeklinde iki tercih alınmaktadır.

* Ceza İnfaz Kurumlan ile Askeri Tesislerde ilgili kurumların talebi gereği, bu kurumlarda sadece “erkek” personel görevlendirilmektedir.

* Görev tebliği MEBBIS üzerinden yapılır. Ayrıca SMS gönderme zorunluluğu yoktur.

* Görev başvurusunda bulunan personel görevlendirme süreçlerini MEBBIS sistemi üzerinden takip eder. Kendisine görev teklif edilen personel, MEBBIS / Sınav İşlemleri / Sınav Görevlerim ekranından görevi onaylamak veya onaylamamak hakkına sahiptir.

* Son başvuru tarihinin bitiminde MEBBIS tarafından birinci yerleştirme (görevlendirme) yapılır.

* Birinci yerleştirme son onay tarihi bitiminde boş kalan görevler için MEBBIS tarafından ikinci yerleştirme ( görevlendirme ) yapılır.

* Birinci ve ikinci yerleştirme işleminde görevlendirilen personel “ Birinci / İkinci yerleştirme son onay tarihi “bitimine kadar teklif edilen görevi onaylar. Süresi içinde teklif edilen görevi onaylamayanlar için görev reddedilmiş sayılır. Ayrıca “görevi reddediyorum” şeklinde bir işlem yoktur.

* Teklif edilen görev MEBBIS/Sınav İşlemleri/Sınav Görevlerim ekranından onaylanır ve aynı ekranda bulunan “Görev Kartı”yazdırılır.

* Mazereti nedeniyle onayladığı göreve gidemeyecek olan personel, hem görevin aksamaması hem de görev yasağı alınmaması amacıyla ilgili milli eğitim müdürlüğüne müracaat ederek görevini iptal ettirebilir. Mazeretin kabul edilmesi ve görevin iptal edilmesi konusunda ilgili milli eğitim müdürlüğü yetkili ve sorumludur.

* Görevlendirmeler, büyükşehir kapsamında bulunan illerin merkez ilçeleri de dahil olmak üzere ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde kadrolu olarak görev yapan personel arasından puan önceliğine göre yapılır.

* Merkezi sistem sınavlarında 2015 yılından tarihinden, e-Sınav merkezi bulunan illerde ise e- Sınav yapılmaya başlanan tarihten itibaren sınavlarda görev alan personele sınav görev puanı eklenmektedir. Görev Puanı Formülü: Görev Puanı = Ek Gösterge / 100 / (Sınav Süresi + Uygulama Süresi) ]