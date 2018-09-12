Mecidiyeköy’de polis ekibi kaza yaptı! 2 polis yaralandı

Mecidiyeköy'de seyir halinde olan motorize polis ekibi, önünde seyreden servis minibüsünün açılan arka kapısına çarparak yola savruldu. Kazada 2 polis yaralanırken trafik yoğunluğu oluştu.Kaza D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkii, Ankara istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde Mustafa Kaya yönetimindeki servis minibüsünün seyir halindeyken arızalandı.

2 POLİS YERE SAVRULDU

Dörtülülerini yakarak yavaşlayan minibüsün henüz bilinmeyen bir nedenle arka kapısı açıldı. Bu sırada minibüsün yanından geçen motorize polis ekipleri açılan kapıya çarparak yola savruldu. Kazada 2 polis yaralanırken, kaza yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

YERDE YATAN ARKADAŞININ ELİNİ TUTARAK MORAL VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polislere kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı polislerden biri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken diğer polis ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan minibüsün sürücüsü Mustafa Kaya, “Dörtlüleri yaktım geliyordum. Yanımdan bir motorize polis ekibi geçti, birinci ekip geçtikten sonra kapı açıldı o sırada arkadan gelen ikinci bir motorize polis ekibi kapıya çarparak yere düştü. Araba arıza yaptı, bende dörtlüleri yaktım ben aracın sağına soluna baktım kablo mu çıktı diye, kapı birden açıldı” dedi.

DHA