TBMM yeni başkanını seçiyor! İkinci tura geçildi

TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM Başkanlık Seçimi yapılıyor. İlk tur oylamada hiçbir aday 400 oy alamadı. Oylama 2'nci tura kaldı

İlk tur oylamada sonuçlandı. Oylamaya adayların aldıkları oylar şöyle:

Binali Yıldırım: 331

Erdoğan Toprak: 134

Meral Danış Beştaş:65

Hayrettin Nuhoğlu: 43

Cihangir İslam: 4

OYLAMA ÖNCESİ MUHALEFETTEN İTİRAZLAR

Genel Kurul’da yapılacak TBMM Başkanlığı ilk tur oylaması öncesinde söz alan muhalefet kanadı yaşanan gelişmelere ilişkin tepkilerini dile getirdi. Milli saray ve kasırların cumhurbaşkanlığına bağlanmasını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ‘Bu bizim için utançtır ayıptır’ dedi.

Söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise partisinin bir milletvekilinin Ankara’daki TEDAŞ misafirhanesinden çıkarılmak istenmesini ‘gündeme getirerek, olayın sosyal medyada duyulmasının ardından TEDAŞ’ın kararından döndüğünü söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanlık Seçimi yapılıyor. TBMM Genel Kurulu parlamentonun 28. Başkanlık seçimi gerçekleştiriyor. AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu TBMM Başkanlığı için aday oldu. TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor. TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tams ayısının üçte ikisi (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak.Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan milletvekili Başkan seçilecek.

BAZI VEKİLLER AYAKTA KALDI

Milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkması nedeniyle bazı milletvekillerinin ayakta kaldı.