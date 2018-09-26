Meclis, CHP’li Erdin Bircan’ı asılsız haberle öldürdü

CHP’li Muharrem İnce’ye yakınlığı ile bilinen Edirne Milletvekili Erdin Bircan, kurultayın toplanması için gittiği Iğdır’da geçen temmuz ayında beyin kanaması geçirdi. Durumu kritik olan Bircan hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün sosyal medyadan başsağlığı mesajları yayınladı. Ancak oğul Bircan, babasının durumunun kötü olduğu belirterek, "çıkan asılsız haberler bizi çok üzdü" dedi.

Bakan Koca “Bircan'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü içinde öğrendim. Merhum vekilimize Allah'tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyorum” paylaşımında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de başsağlığı mesajı yayınlamasının ardından TBMM internet sitesine Bircan'ın ölüm tarihi olarak 25 Eylül 2018 tarihi eklendi. Bircan'ın ailesinden açıklama gelmesi üzerine hata düzeltildi. Bircan'ın oğlu Eren Bircan, babasının sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek, “Babam ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Durumun çok kritik olduğu gerçektir. Bu haberler ve paylaşımlar ailece hepimizi çok üzmüştür” dedi.

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